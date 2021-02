„Daylight in Your Eyes“ : „No Angels“ singen Megahit neu ein – Kommt das Comeback?

„Daylight in Your Eyes“

Die No Angels sind nach Angaben ihres Plattenlabels die erfolgreichste Girlgroup aller Zeiten. Vor sieben Jahren lösten sie sich zum zweiten Mal auf. Anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums haben sie nun einen ihrer bekanntesten Hits neu eingesungen.

Anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums haben Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls von den No Angels einen ihrer bekanntesten Hits neu eingesungen und eingespielt. Die Single „Daylight In Your Eyes (Celebration Version)“ erschien am 12. Februar. Für die Neu-Aufnahme haben sich vier der fünf ursprünglichen Mitglieder zusammengetan. Nicht dabei ist Vanessa Petruo. Sie hat sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Band ist es dennoch gelungen, eine authentische, moderne Version ihres einstigen Megahits zu kreieren, den sie vor fast genau zwei Jahrzehnten herausgebracht hat. Das Songcover ist schlicht gehalten, vor einem graubraunen Hintergrund steht der Titel geschrieben, aus glitzernden Steinchen. Ihre Stimmen klingen ein wenig erwachsener, reifer. Doch sie sind noch immer unverwechselbar.

„Daylight in Your Eyes“ war ihre Debütsingle, veröffentlicht wurde sie am 5. Februar 2001. Auf ihrem Instagram-Account schreiben die No Angels neben einem Foto von sich auf der Release-Party ihres damaligen Plattenlabels: „20 Jahre. Wir können es gar nicht richtig glauben. Happy Birthday Daylight. Wir waren (und sind) alle super glücklich und überwältigt davon, was dieser besondere Song alles bewirkt hat und wohin er uns gebracht hat.“