Revival der Nuller Jahre : Die No Angels sind zurück – zumindest auf Spotify

Die Musik der „Popstars“- Bands kann man nach fünf Jahren wieder streamen. Bei der Rückkehr in die Nuller Jahre begegnet man auch Bro’Sis, Monrose und Nu Pagadi.

Die No Angeles haben mehrere Lieder auf Platz eins gebracht, und „Daylight „In Your Eyes“ ist wirklich ein tolles Stück, „There Musst Be An Angel“ auch, aber „Still In Love With You“ ist noch schöner. Darin kommt eine prophetische Zeile vor: „Away From All The Love We Had / From All The Things We Shared / Tell Me What Can I Do.“ Als hätten sie das mit Corona geahnt und würden nun als Schutzengel kommen und sich kümmern.