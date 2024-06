Aufnahme in die Hall of Fame R.E.M. erstmals seit 13 Jahren gemeinsam auf der Bühne

Erstmals seit ihrer Trennung vor 13 Jahren ist die legendäre Band R.E.M. wieder gemeinsam aufgetreten: Bei ihrer Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame spielten die vier Musiker am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York ihren Hit „Losing My Religion“. „Das Songwriting war es, was uns vor allem zusammengebracht hat“, sagte Leadsänger Michael Stipe über die Ehrung. „Wir sind wirklich stolz.“