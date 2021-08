Legendäres Album-Cover : „Nevermind“-Baby verklagt Nirvana

Düsseldorf Spencer Elden ist auf dem berühmten Cover des Nirvana-Albums „Nevermind“ als Säugling zu sehen. Nun verklagt der inzwischen 30-Jährige die Band. Er leide unter der nicht autorisierten Veröffentlichung des Fotos, das ihn nackt zeigt.

Es zeigt den zum damaligen Zeitpunkt gerade einmal vier Monate alten Spencer, der ohne Bekleidung unter Wasser schwimmt. Seine Augen sind geöffnet und es sieht so aus als bewege er sich auf einen Ein-Dollar-Schein zu, der an einem Angelhaken befestigt vor ihm hertreibt. Dieser wurde nachträglich per Fotomontage eingefügt.