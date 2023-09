Nach jahrelangem Warten Neues Rolling-Stones-Album erscheint am 20. Oktober

Nach einer kryptischen Werbekampagne, bei der eine Version des Band-Logos an Gebäude in Städten wie New York, London und Paris projiziert wurde, sind handfeste Nachrichten des neuen Albums für Fans eine Erlösung. Gezeigt wurde auch das Video zu „Angry“, einem Song im klassischen Stones-Sound. Zu sehen ist in dem Clip Sydney Sweeney aus der Erfolgsserie „Euphoria“, die in einem roten Cabrio über den Sunset Boulevard in Los Angeles fährt und dabei an Plakaten der Stones aus verschiedenen Phasen ihrer Karriere vorbeikommt.