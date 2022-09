Alte Songs mit neuem Pomp auf „XXV“ : Zum Jubiläum singt Robbie Williams mit Orchester

Robbie Williams beim Soccer Aid for UNICEF-Spiels am 12. Juni 2022. Foto: dpa/Zac Goodwin

London Superstar Robbie Williams hat vor 25 Jahren das Album „Life Thru A Lens“ veröffentlicht. Es war der Start einer äußerst erfolgreichen Solokarriere. Genau das feiert der frühere Take-That-Sänger jetzt mit einem Jubiläumsalbum, für das er alte Hits mit einem Orchester neu aufgenommen hat.

Wie Rodins berühmter Denker präsentiert sich Popstar Robbie Williams auf dem Cover seines neuen Albums „XXV“ nachdenklich, aber vor allem hüllenlos. „Ich bin wieder nackt. Das war nicht meine Idee. Aber als ich gehört habe, dass ich mich ausziehen soll, hab ich sofort mitgemacht“, scherzte Williams vor kurzem bei einer Listening-Session in London und grinste verschmitzt.“ Auf seinen durchtrainierten Körper auf dem Foto angesprochen, sagte der 48-Jährige süffisant: „Danke, es ist unglaublich, was man heutzutage mit dem Computer machen kann.“

Streicher, Klarinette oder Horn sorgen bei Balladen wie „Come Undone“ oder „She's The One“ für viel Pathos. Auch „Angels“ ist nun keine reine Popballade mehr, sondern baut sich langsam auf. Nach einem fast schon dramatischen Klavierintro singt Williams zunächst über leisen, atmosphärischen Streichern, die seiner Stimme viel Raum geben, bevor die Nummer in einem wuchtigen Finale gipfelt.

„Millennium“ sei immer noch „Mist“, sagte Williams und meinte es ernst. Das Lied, das von Passagen des James-Bond-Titelsongs „You Only Live Twice“ lebt, klingt nun noch mehr nach 007 - wie übrigens auch „No Regrets“, das durch das Orchester-Arrangement eine ganz andere Dramatik bekommt, obwohl der Rhythmus weitgehend gleich geblieben ist. Schade: Pet Shop Boy Neil Tennant singt nicht mehr mit. Hingegen stand Kylie Minogue auch für die neue Version von „Kids“ wieder im Studio. „Wanna do this one more time?“, fragt sie.