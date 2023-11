„Now and Then“ Neuer Beatles-Song auf dem Weg an die Spitze der britischen Charts

Bekanntgegeben werden die neuen Charts am Freitag. Sollte es „Now and Then“ auf Platz eins schaffen, wäre es der 18. Nummer-eins-Hit der Fab Four - und ihr erster seit 54 Jahren. 1969 hatte „The Ballad of John and Yoko“ die Spitzenposition der britischen Charts erreicht. Den Rekord für die meisten Nummer-eins-Hits in Großbritannien werden die Beatles mit „Now and Then“ allerdings nicht knacken können. Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley verbuchte bereits 21 Nummer-eins-Hits.