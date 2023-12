Klassisch, ausgefallen und besonders Neue Weihnachtsalben 2023

Tom Gaebel (48) hat nach der Neuauflage des 2015 erschienenen „A Swinging Christmas“ sein drittes Weihnachtsalbum „A Christmas to Remember“ veröffentlicht. Das Album verbindet dabei deutsche und englische Cover-Songs, die teilweise mit Gästen begleitet werden. Die Songs sind dabei größtenteils Big-Band-Versionen von Weihnachts-Klassikern wie „All I Want For Christmas Is You“ oder „Last Christmas“. „Weihnachten ist aber doch die Zeit für Ehrlichkeit, für Liebe und für Glanz in jeder Bude. Und ich denke, das alles hört man „A Christmas To Remember“ in jedem Moment an!“, sagte Gaebel zu seinem Album.