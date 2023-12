„Harvest Moon“ Neil Young singt mit den Engeln im Duett

Man muss sich nur mal „You And Me“ anhören. Ein Langzeitbeziehungs-Liebeslied, in das irgendwann Nicolette Larson einstimmt, und gemeinsam knipsen sie das Licht an. Oder „War Of Man“, eine große Hippie-Hymne, die mit biblischer Metaphorik vor dem Weltuntergang warnt. Oder der Tränenzieher „Such A Woman“, in dem Neil Young so arglos und zugleich so ernst „I love you“ sagt, dass man die Engel verstehen kann, die sich sogleich um ihn scharen und singend unterstützen: „Love is a healer!“. Ganz großes Melodrama. Und natürlich „Dreamin‘ Man“ mit den Versen „I’m a dreamin‘ man / Yes, that’s my problem“.