Konzert auf Rügen : Nena macht, was sie will

Nena auf der Bühne. Foto: dpa/Swen Pförtner

Die Sängerin kritisiert abermals die Hygiene-Maßnahmen bei einem Konzert. Sie gehört mit Eric Clapton und Van Morrison in die Reihe von Popstars, die das Gespür für die Gegenwart verloren haben.

Früher funktionierte Pop so, dass ein junger Mensch sich ein Mikrofon nahm und zur Gitarre kundtat, dass er dagegen war. Gegen was genau, war variabel, zur Auswahl standen die Alten, das Leben im Allgemeinen und das System. Andere junge Leute stimmten ein, man bildete eine Gemeinschaft, erprobte das Zusammensein im Song und grenzte sich dadurch von anderen ab. Man fand über die Ablehnung zu sich selbst. Die Corona-Pandemie hat dieses jahrzehntelang erprobte Prinzip verdreht.

Inzwischen stehen auffallend viele alternde Popstars vor Mikrofonen. Sie sind längst berühmt, aber nicht mehr so sehr, weil ihre großen Hits lange zurückliegen. Sie wirken auch nicht mehr gemeinschaftsbildend, sondern spaltend. Sie sind zwar immer noch dagegen, aber nun eher politisierend als mit großer Geste. Sie wirken in diesen Momenten ein wenig verloren, als seien sie sich selbst abhanden gekommen in einer Realität, die längst nicht mehr die ihre ist. Sie muten an wie Prediger einer Welt, die verweht ist. So, als suchten sie einen Strohhalm, an dem sie sich festhalten können. Leider sind Plastik-Strohhalme mittlerweile verboten.

Auch Nena gehört zu diesem neuen Typus der Bühnenprominenz. Im März postete die 61-Jährige auf der Plattform Instagram einen Clip, der Szenen der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Kassel zeigte. Sie versah ihn mit dem Kommentar „Danke, Kassel“ und unterlegte ihn mit einem Lied von Xavier Naidoo, in dem es heißt: „Viele Maßnahmen klingen wie Befehle / Doch was macht das mit unserer Seele.“ Ihr Management versuchte danach klarzustellen, dass Nena nicht den Querdenkern das Wort rede. Im Juli forderte Nena dann ihr Publikum bei einem Open-Air-Konzert in Berlin-Schönefeld zur Missachtung der Corona-Auflagen auf. „Holt Euch Eure Freiheit zurück“, rief sie. Das Konzert wurde vor dem Zugabenblock beendet, Auftritte in Wetzlar und Bad Segeberg wurden abgesagt.

Nun trat sie wieder auf, in Bergen auf Rügen, und auch dort soll sie vorangegangenen Äußerungen und Kommentaren nicht begegnet sein, sie erläutert oder als Missverständnis entlarvt haben. Sondern die Besucher ermuntert haben, dicht gedrängt vor der Bühne zu tanzen. „Hab’ ich euch gesagt, dass ihr alle ganz nah und eng beieinander stehen sollt?“, soll sie gefragt haben. Sie habe sich die Antwort sogleich selbst gegeben. Nein, sie habe das zwar nicht gesagt, so Nena, aber sie freue sich darüber, dass die Zuschauer es so machten: „Jeder macht, was er will!“

Die Kunstform Pop war lange genau deshalb so verführerisch, weil sie Zuhörern ein gutes Gefühl gab: Man wähnte sich auf der richtigen Seite. Im Recht. Als Teil einer Minderheit, die von der Masse überhört wird und nun eine Stimme bekommt, die sich zum Chor erweitert. Diese Eigenschaft des Pop möchte Nena weiterhin beschwören. Auch Ian Brown, der mal Sänger der großen britischen Band Stone Roses war, möchte das, wenn er sagte, die Pandemie sei geplant worden, um uns zu digitalen Sklaven zu machen. Oder Eric Clapton, der ankündigte, keine Konzerte zu spielen, von denen Fans ohne vollständige Impfung ausgeschlossen seien. Von einem „diskriminierten Publikum“ spricht er. Oder Van Morrison, der sich als Impfgegner zu erkennen gibt.

Das Problem dieser Helden von einst ist nun allerdings, dass sie übersehen haben, wie stark die Welt sich verändert hat, seit sie erstmals vor Mikrofonen standen. Die alten Milieus gibt es nicht mehr, den Mainstream auch nicht, er hat sich in viele Splittergruppen unterteilt. Die Probleme sind diffiziler geworden, oft buchstäblich nur noch unter dem Mikroskop zu erkennen. Statt Schwarz und Weiß sind da nur mehr viele Grautöne, die zu unterscheiden der Durchblick fehlt.

Nun liebt man Popstars – und Nena ist eine Persönlichkeit, in die sich zu Zeiten von „Nur geträumt“ (1982), „Leuchtturm“ (1983) und „99 Luftballons“ (1983) viele verliebt haben – ja gerade nicht wegen ihrer diplomatischen Talente. Nena zumal, die stets dem Esoterischen zugeneigt wirkte und eine Weltsicht beglaubigte, die das berühmte Shakespeare-Zitat gut definiert: „Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als Eure Schulweisheit sich träumt.“

Hinzu kommt, dass Normalsterbliche gar nicht abschätzen können, was diese Zeit für Künstler bedeutet. Wie tief die Enttäuschung darüber sitzen muss, als nicht systemrelevant zu gelten. Und keine Prognose zu haben, wann man seine Profession wieder unter normalen Umständen ausüben kann. Sie müssen zuhause sitzen, und dort sehen sie womöglich, dass zugleich eine Fußball-EM mit zigtausenden Fans stattfindet. Natürlich regen sich viele über diese Doppelstandards auf. Deshalb schalten sie sich ein in die Diskussion darüber, ob denn nicht zumindest für Geimpfte und Genesene Shows stattfinden dürfen. Richtige Shows, nicht diese Simulationen, für die man zwar dankbar ist, weil sie ja immerhin ein Anfang sind. Die aber nicht das Ineinander-Aufgehen, die Ekstase, das Sich-Hingeben ersetzen, die ein Popkonzert nun mal charakterisiert.

Nena beteiligt sich indes nicht an dieser Diskussion, und das ist das Schlimme an ihrem Tun. Sie erkennt nicht an, dass es Schwächere zu schützen gilt. Und es darum geht, solidarisch zu sein mit der Gemeinschaft. Corona betrifft alle Menschen, manche aus unterschiedlichen Gründen jedoch stärker, und darauf muss man Rücksicht nehmen. Nena tut das nicht, sie posiert in einem Konzert, dessen Auflagen sie bei Vertragsabschluss akzeptierte, als Systemkritikerin. Sie bringt Menschen in Gefahr, um eine Bühne für ihre numinosen Botschaften zu bekommen. Sie raunt aus Lust an ein bisschen Aufruhr gegen etwas Vages an und macht sich mit Kräften gemein, die die Gesellschaft vergiften.