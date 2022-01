„Archives“-Website : Neil Young öffnet seine Schatztruhe

Neil Young gehört zu den großen Songwritern. Foto: AP/Rebecca Cabage

Der 76-Jährige bietet sein Gesamtwerk auf einer Website an. Wer im prall gefüllten Archiv versinken möchte, muss ein Abonnement abschließen. Das Geschäftsmodell könnte Vorlage für andere Künstler sein.

Das Schönste ist die Abteilung, in der Nachrichten an Neil Young veröffentlicht werden. Man weiß natürlich nicht so genau, ob es wirklich er ist, der da antwortet. Aber es klingt zu hundert Prozent so, wie man sich Reaktionen von ihm vorstellt. Da fragt also jemand, in welcher Tonart die Mundharmonika im Song „Words (Between The Lines Of Age)“ gespielt werde. Die Antwort: „C. Glaube ich. Love. Alles Gute. N.

„Neil Young Archives“ heißt die Homepage (mit zugehöriger App), auf der der 76-Jährige sein Gesamtwerk zum Hören anbietet. Und weil er zwar Hippie ist, aber auch Geschäftsmann, und zwar keiner der erfolglosen, kann die Alben, Bootlegs und Konzertmitschnitte nur hören, wer sich für eines von drei Abo-Modellen entscheidet. Das Günstigste liegt bei 1,99 Dollar pro Monat. Dafür gibt es die Musik in Studio-Master-Qualität, wie Young verspricht. „Xstream“ nennt er die von ihm mitentwickelte Technik, die 20 Mal besser sei als herkömmliche MP3s.

Info Das neue Album heißt „Barn“ Website Das Archiv von Neil Young erreicht man im Internet unter www.neilyoungarchives.com Album Kürzlich veröffentlichten Neil Young und Crazy Horse ein neues Album. Es heißt „Barn“.

Man bekommt erstmal eine nerdige Einführung, wie man aus seinem Computer das Optimum an Sound heraushole. Tatsächlich klingen Young-Klassiker wie „Heart Of Gold“, „Only Love Can Break Your Heart“ und „Rockin‘ In The Free World“ wärmer, voluminöser, unmittelbarer. Die Internetleitung muss allerdings stabil sein, wenn der Sohn nebenan online zockt und parallel bei Discord chattet, bricht der Stream schon mal ab.

Die Seite ist auf grandiose Weise altmodisch gestaltet. Viel digitaler Aufwand für analoge Optik. Man darf mit der Maus Schalter umlegen und Schubladen aufziehen. Ein von Hand zu bewegender Zeitstrahl listet Neil Youngs Veröffentlichungen auf: solo, mit Buffalo Springfield, Crazy Horse oder Crosby, Stills, Nash & Young. Man klickt sie an und bekommt eine Papier-Karteikarte mit Büroklammer gezeigt. Darauf alle Mitwirkenden und der Play-Button. Wenn Musik läuft, wird dargestellt, wie hoch die Klangqualität ist: Schlägt die Nadel auf 5600 Kilobit pro Sekunde aus, bekommt man zusätzliche Glücksgefühle. Auf dem Zeitstrahl wird man außerdem zu historischen Ereignissen geführt, die von Young ausgewählt wurden: Vietnam, die Trennung der Beatles, Watergate, das Urteil gegen O.J. Simpson und der Tod Kurt Cobains fügen sich zur einer alternativen Geschichte der USA.

Überhaupt ist „Neil Young Archives“ ein geradezu kindliches Vergnügen. Wer sich morgens einloggt, wird sich irgendwann wundern, dass die Sonne schon wieder untergegangen ist. In dieser Schatzkammer findet man jeden Song, alle offiziell veröffentlichten Demos, dazu Live-Versionen, Filme, Videos und Konzerte. Den Clip etwa, der Neil Young 1970 zeigt, wie er in einen Plattenladen geht und mit dem Verkäufer den späten Beatles zuhört und beide einfach nur baff sind. Oder das Lied „Pocahontas“ vom 1976er Album „Hitchhiker“. Dazu schreibt Young, dass er sich an diese Aufnahmen besonders gerne erinnere. Er sei alleine mit zwei Kumpels in den Indigo Studios am Pazifik gewesen und habe die Lieder gespielt, die ihm im Kopf herumschwirrten. Entstanden sei ein Werk der Liebe.

Unglaublich sind auch die „Fireside-Sessions“. Neil Young während des Lockdowns an der Feuerstelle seiner Farm über dem Lake Ontario. Es schneit, er steht in Karo-Hemd und Gummistiefeln da und singt Klassiker zur akustischen Gitarre oder zur Ukulele. Ein Lama kommt vorbei, Pferde huschen durchs Bild, Hühner tanzen, und ein Alpaka gibt es auch. Aufgenommen wurde das alles von „dhlovelife“, wohinter sich Youngs Ehefrau, die Schauspielerin Daryl Hannah, verbirgt.

Aktuelle Zahlen gibt es noch nicht, aber als Ende 2019 verkündet wurde, die Seite habe 25.000 Abonnenten, hieß es, man strebe mindestens weitere 15.000 an. Das Modell gilt als Vorbild für andere Künstler. Wobei es schwer werden dürfte, eine vergleichbare Fülle an Material anzubieten. Zumal es gut kuratiert wird: Playlisten zu aktuellen Anlässen gibt es ebenso wie einen Newsletter, der in der Anmutung einer Wildwest-Zeitung daherkommt.

Das Spannendste ist jedoch die Konzert-Timeline. Abonnenten können darum bitten, dass die Sounddatei eines bestimmten Auftritts eingestellt wird. Und weil Neil Young ein Heart aus Gold hat, erfüllte er Sean aus Georgia natürlich dessen Wunsch: Der wollte den Auftritt in Atlanta vom 29. Mai 2010 hören, weil er ihn mit seinem Dad erlebt habe. Und auch Jonathan aus Antwerpen dufte sich freuen. Er bat um den Mitschnitt vom Konzert im Sportpalais am 9. Juli 2019. Mit dem könne er sich an die Zeit vor Corona erinnern.

Vor ziemlich genau einem Jahr verkaufte Neil Young die Hälfte der Rechte an seinem 1180 Lieder umfassenden Songkatalog an den Hipgnosis Fund. Dass die Käufer einen guten Fang gemacht haben, zeigen selbst die entlegenen Lieder, die man auf der Homepage entdeckt. „Touch The Night“ von dem von vielen Fans verabscheuten Album „Landing On Water“: Auf einmal ist der Kinderchor so rührend. Oder das streicherselige „Misfits (Dakota)“. Und das unveröffentlichte „Bad Fog Of Loneliness“ aus den „On The Beach Sessions“.