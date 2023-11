Sänger Shane MacGowan von „The Pogues“ „Er hat sich selbst ausgelöscht“ – Der Tod eines großen Poeten

Trotzdem war da immer noch dieser Witz, der Charme, die Bissigkeit. Viele hatten gemutmaßt, er würde die 90er Jahre nicht überleben. Aber er war noch da. 2018 heiratete er Victoria Mary Clarke, die er bereits 1982 kennengelernt hatte. Das Gute ist, dass er mit jedem Weihnachtsfest deutlicher ins Bewusstsein der Menschen tritt, und dass sie jedes Mal, wenn in den nächsten Wochen „Fairytale of New York“ gespielt wird, an ihn denken: „It was Christmas Eve babe / In the drunk tank / An old man said to me, won’t see another one.“