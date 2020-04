Sänger Bill Withers gestorben : Nachruf auf einen Soul-Giganten

Bill Withers im Jahr 1972. Foto: dpa/Georg Göbel

Los Angeles Der Schöpfer von Hits wie „Ain’t No Sunshine“ und „Lovely Day“ ist tot. Wer ein Herz hat und einen Sinn für Musik, möge für einige Stunden ausschließlich Bill Withers hören.

Seine Alben „Just As I Am“ und „Still Bill“, die sind die größten, und auch „Live At Carnegie Hall“, da kommt man ihm besonders nahe. Ein schöner Tag wird das, einerseits, denn diese Musik ist so toll, und sie nimmt den direkten Weg ins Herz. Anderseits wird das ein verflixt trauriger Tag, denn der Urheber dieser Lieder ist tot, Bill Withers ist gestorben, er wurde 81 Jahre alt.

Er hat überhaupt nur 15 Jahre lang Platten veröffentlicht, von 1970 bis 1985, und alles, was er in dieser kurzen Zeit herausbrachte, ging ein ins Great American Songbook. „Ain’t No Sunshine“, „Lovely Day“, „Lean On Me“ und „Just The Two Of Us“ bereichern den Liederschatz der Menschheit, und diejenigen, die eines dieser Stücke als Ohrwurm haben, erkennt man am Schmunzeln. Withers war reich, er wurde verehrt, seine Songs wurden hundertfach gecovert, und doch sagte er mit 47: Ich mag nicht mehr.

Er war ein Mysterium, er lebte zurückgezogen in einer Villa in den Hollywood Hills, er kehrte trotz unmoralischer Angebote nicht auf die Bühne zurück. Aber er hatte ein Studio im Keller, nur so für sich, und manchmal schenkte er ein Lied her, an Freunde wie George Benson. Lieder von Withers erkennt man gleich, weil sie Kurzgeschichten sind, unprätentiös und dennoch existenziell. Man nehme nur „I Can’t Write Left-Handed“ über einen Vietnam-Soldaten, der seinen rechten Arm verlor und der nun seine Kameraden in seinem Namen einen Brief an seine Mutter schreiben lässt.

Withers wuchs am Rande einer Kohlemine in West Virginia auf, und natürlich bemerkten sie dort bald, was für seine Stimme dieser Kerl hatte. Withers sang mit einer warmen Kumpelstimme, er sang zum Hörer wie zu einem Freund, und er sang Melodien, die immer schon da gewesen zu sein schienen: Es war, als habe er sie aus der Luft gepflückt. Das ist Soul-Musik im buchstäblichsten Sinne, Musik für die Seele, und in ihrer ganze Reinheit hört man sie in „Let Me In Your Life“.