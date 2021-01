Das Publikum sitzt am PC : Musikwettbewerbe nur noch per Video

Die Jury und die Schülerin: Szene vom Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" 1972 im Fach Gitarre. Foto: Bundesgeschäftsstelle "Jugend musiziert"

Düsseldorf. Nachwuchs ohne Bühne: „Jugend musiziert“ und die Düsseldorfer „Robert Schumann Competition“ müssen in diesem Jahr online stattfinden.

„Jugend musiziert“ zählt zu den Traditionseinrichtungen der Bundesrepublik. Brav gescheitelte Knirpse und Girlies mit Lippenpiercing treten mit den musikalischen Früchten ihres Übens vor eine gutwillige Jury. Die verteilt Punkte und schickt die Besten zur nächsthöheren Instanz, dem Landes- oder Bundeswettbewerb.

Junggenies begegnen der Jury gewiss selten, aber sie erlebt viele Kinder und Jugendliche, die über Monate intensiv geübt haben, nun darauf brennen, das Erlernte endlich voller Stolz zu zeigen, und dabei sogar richtig schön Musik machen. Natürlich erlebt man auch jene tapferen Kandidaten, die sich die Zähne am Rondo aus Beethovens „Pathétique“ ausgebissen haben, jetzt mit klitschnassen Fingern vor dem Flügel sitzen, Aquaplaning auf den Tasten produzieren und am Ende vor allem erlöst sind, dass sie ihr Minikonzert hinter sich haben. Wer hier teilnimmt, der hat ja diverse innere Schweinehunde besiegt. Oma und Tante Nicole klatschen jedenfalls immer, was nicht unwichtig ist, und die Jury nickt freundlich, denn jedermann weiß: Dabei sein ist alles.

Info Schumann-Website zeigt alle Auftritte „Jugend musiziert“ Der bundesweit durchgeführte Wettbewerb wird in Deutschland seit 1964 ausgetragen. Er bezieht Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr, für Gesang und Orgel bis zum 27. Lebensjahr ein. Schumann-Wettbewerb Die „Robert Schumann Competition“ wird vom Verein der Freunde und Förderer der Robert-Schumann-Hochschule ausgerichtet. Die zweite Runde findet im Februar statt. Auf der Homepage sind als Film die Videos der Teilnehmer der ersten Runde zu sehen (www.schumann-competition.de).

Dabei sein ist in diesem Jahr nur sehr begrenzt möglich, denn Corona erzwingt auch bei „Jugend musiziert“ neue Auftrittsformen. Und was bei Castingshows im Privatfernsehen schon seit Jahren funktioniert, ist nun bei „Jugend musiziert“ ebenfalls erforderlich – diesmal aus Gründen des Infektionsschutzes. Öffentliche Auftritte sind bei den Regionalwettbewerben in den kommenden Wochen untersagt, die Kandidaten müssen ihre Vorspiele daheim absolvieren, per Video aufnehmen, im Internet für die Jury hochladen. Das gab’s noch nie. Ist das ein Sündenfall? Oder eher eine intelligente Ausnahmeregelung in schwieriger Zeit?

Mogeln ist jedenfalls ausgeschlossen. Jedes Video muss ohne Schnitte, also in einem Durchgang aufgenommen werden. Produktive Nervosität ist durchaus erwünscht: Damit trotz Wohnzimmer-Atmosphäre ein gewisser Kitzel entsteht, heißt es in der Ausschreibung: „Bitte tragt eure Musik vor der Kamera und den Mikros so vor, als ob Ihr euch vor der Jury befändet. Das Ganze soll so ehrlich wie möglich sein.“

In den Solo-Wertungen dürfte das alles kein Problem sein, doch wie steht es um die Ensembles? Je mehr junge Leute ein Bild einfangen soll, desto schwieriger wird es. Gruppenwertungen unter Einhaltung von Abstandsregeln sind in der Pandemie schwierig, bei Bläsern sowieso heikel, und seit bekannt ist, dass Kinder am Infektionsgeschehen sehr wohl hyperaktiv teilnehmen, musiziert es sich auf dünnem Eis.

Für die Teilnehmer entfällt gewiss der Leidensdruck des Live-Auftritts. Zudem liegt es in ihrer Entscheidung, ob sie am Ende ihren ersten oder den 92. Versuch hochladen. Keiner kontrolliert das. Besser wird allerdings niemand, je mehr Schleifen er hinter sich bringt. Im Bundesbüro des Wettbewerbs in Bonn heißt es: Ja, dieser Jahrgang 2021 bringt einen Einschnitt, zumal das Ziel, junge Menschen musizierend in Kontakt zueinander zu bringen, per Video nicht funktioniert. In der Tat: Alle melden sich aus ihrer Einzelhaft.

Nicht um freundliche pädagogische Ziele und harmonische Familienzusammenführung, sondern um olympische Kategorien geht es bei anderen Wettbewerben; deren Ergebnisse sind fürs Berufsleben der Aspiranten wichtig. Auch bei der „Robert Schumann Competition“ in Düsseldorf, einem internationalen Wettbewerb für junge Pianisten, ist derzeit digitale Abwicklung angesagt. Hier waren schon im Dezember die Bedingungen deutlich verschärft. Jeder der über 40 Teilnehmer aus 28 Ländern bekam ein Zeitfenster mitgeteilt, in dem er an seinem Klavier sitzen, sein Programm vor laufender Kamera spielen und direkt im Anschluss hochladen musste. Damit er nicht flunkerte, wurde sein Vorspiel per Skype überwacht. Die Jury (darin unter anderem Kapazitäten wie Eric Le Sage, Pavel Gililov, Wolfgang Manz und Barbara Szczepanska) saß verteilt über die ganze Welt, sammelte Videos und bewertete sie.

Zu den Richtlinien dieses Schumann-Wettbewerbs zählt, dass jeder Teilnehmer mit der Veröffentlichung seines Videos einverstanden ist. So ist bei Youtube – als klingender Ertrag der ersten Runde – ein mehr als zwei Stunden dauerndes, faszinierendes Porträt des weltweiten pianistischen Nachwuchses entstanden. Es bietet auch eine Parade von Kleidern, Ohrringen, Anzügen, Schuhen, Kosmetika, Brillen, Frisuren, Ambientes. Das hat etwas Herzerfrischendes. Trotzdem merkt der geneigte Hörer natürlich sofort, wer etwas zu sagen und wer nur Stücke auswendig gelernt hat.