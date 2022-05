Das. Wird. Grandios: Das Musikfestival Rock im Park findet vom 3. Juni bis 5. Juni 2022 in Nürnberg, Bayern statt. Rock am Ring wird gleichzeitig auf dem Nürburgring in der Eifel mit einer fast identischen Bandbesetzung veranstaltet. Als Top-Acts gehen in Nürnberg Green Day, Volbeat und Muse an den Start. Welche Bands ihren Auftritt noch bestätigt haben, erfahren Sie hier in unserer Auswahl.