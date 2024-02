Beyoncé, Shakira, K.I.Z. Diese Stars bringen 2024 ein neues Album raus

Mit ihrem neuen Album „This Is Me...Now“ schlägt Jennifer Lopez einen großen Bogen zu „This Is Me...Then“, das 2002 erschienen ist. Damals war sie mit Schauspieler Ben Affleck zusammen, der mittlerweile wieder in ihr Leben getreten ist. 2022 haben die beiden geheiratet. Zeitgleich zum Album kommt am 16. Februar auch eine gleichnamige Doku auf den Markt. „This is Me... Now: The Film“ kann auf Amazon Prime gestreamt werden.