Riesiges Online-Angebot : Die Schätze der Klassik

Boston Ohne Gebühr, Spende erbeten: Musikfreunde auf der Suche nach Noten und Aufnahmen werden beim Download-Projekt IMSLP königlich bedient. Hier macht Stöbern Spaß.

Alles begann mit einer Idee, die an den Schranken rüttelte und Umsturz versprach. Sie entstammte dem kühnen Kopf von Edward W. Guo, einem jungen Mann, der in Boston am New England Conservatory of Music studierte. Er machte leidenschaftlich gern Musik, interessierte sich aber auch für ältere Noten und dachte an die vielen alten Exemplare, die in irgendwelchen Archiven schwer zugänglich schlummerten und nicht mehr dem Copyright unterlagen. Sollte man sie nicht der Allgemeinheit per Internet zugänglich machen?