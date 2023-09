Sängerin und Oscar-Preisträgerin Annie Lennox geht doch nicht in den Ruhestand

New York · Die Sängerin möchte weiterarbeiten. Besonders für wohltätige Zwecke wolle sie sich auf der Bühne engagieren. In anderen Bereichen will sie aber kürzertreten.

08.09.2023, 08:05 Uhr

Die Britin hat zwei Kinder und ist besonders bekannt für ihren Song „I put a Spell on You“. Foto: AP/Amanda Andrade-Rhoades

Die Sängerin Annie Lennox hat klargestellt, dass ihre aktive Karriere nicht beendet sei. „Ich gehe keineswegs in den Ruhestand“, sagte die Britin der Nachrichtenagentur AP. Sie habe nur keine Lust mehr auf große Tourneen, da sie „Jahrzehnte auf der Straße verbracht“ habe. Das sei „unglaublich intensiv“ gewesen, so Lennox. Infos Fakten und Rekorde rund um die Oscars Infos Foto: ap Nun habe sie „das große Glück, dass ich hin und wieder einmalige Auftritte absolvieren kann“, sagte die 68-Jährige. Vor allem für wohltätige Zwecke wolle sie weiterhin gelegentlich auf der Bühne stehen. Dave Stewart, mit dem sie das Pop-Duo Eurythmics gebildet hatte, hatte kürzlich bekannt gegeben, dass Lennox „nicht mehr auf Tournee gehen wird“ und auch nicht an der „Sweet Dreams 40th Anniversary Tour“ im Herbst teilnehmen werde.

(kalux/ap)