Gema schlägt Alarm Musiker fürchten Einbuße durch KI

Urheber von Musikstücken in Deutschland und Frankreich könnten in den kommenden Jahren einen wirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe durch Modelle Künstlicher Intelligenz (KI) erleiden. Dies zeigt eine Studie der Deutschen Verwertungsgesellschaft Gema und des französischen Gegenstücks Sacem zum Thema „Generative KI und Musik“, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Schätzungen der Studie zufolge sind 27 Prozent der Einnahmen von Urhebern gefährdet - bis 2028 drohen damit Einbußen von mehr als 2,7 Milliarden Euro.