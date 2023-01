Ungewöhnliches Musik-Duo Panikrocker Udo Lindenberg und Rapper Apache 207 singen zusammen

Panikrocker trifft Deutsch-Rapper: Die Musiker Udo Lindenberg (76) und Apache 207 (25, „Roller“) haben erstmals zusammen einen Song aufgenommen. Das Lied „Komet“ sollte am Donnerstagabend veröffentlicht werden, wie das Label Warner Music in Hamburg mitteilte. „Unser Komet ist ein Song über die Unvergänglichkeit, über den Fußabdruck, den wir hinterlassen“, sagte Lindenberg laut Mitteilung am Donnerstag, in der über das Lied weiter hieß: „Einprägsamer Gitarrensound, der hin und wieder ein Solo erahnen lässt, bildet den Mantel um das Dance Feeling.“