„Last Christmas“ überholt Das ist der neue längstplatzierte Charthit in Deutschland

Doch ist das Lied keine reine Liebeserklärung an Motorroller. Es gibt auch die für Rap übliche saloppe Sprache über Frauen, Schwule und Gewalt. Davon zeugen Zeilen wie „Bitch like Barbie, Hood-Safari; Steig' auf die Speedfight, scheiß auf Kawasaki, let's go, Barbie“. Im Vergleich dazu ist jedenfalls der Wham!-Weihnachtshit „Last Christmas“ eine harmlose Nummer. Jedes Jahr pünktlich zum Advent stürmt sie - wie „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey - die Charts. 2023 wird das nostalgische Lied schon 39 Jahre alt.