Trotz Kontroverse um Kindesmissbrauch : Michael-Jackson-Musical soll an den Broadway kommen

Foto: REUTERS/STRINGER Michael Jackson während seiner "Dangerous World Tour" in Bangkok, Thailand.

New York Im kommenden Jahr soll „MJ The Musical“ am Broadway in New York Premiere feiern. Die Ankündigung kommt kurz nach den neuen Vorwürfen von Kindesmissbrauch durch den verstorbenen Popstar. Worum es in dem Stück genau gehen wird, ist nicht bekannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Trotz der neu aufgeflammten Kontroverse um mögliche Kindesmisshandlung durch Michael Jackson soll ein Musical über den vor zehn Jahren gestorbenen Superstar 2020 an den Broadway kommen. Das Stück mit dem Arbeitstitel „MJ The Musical“ solle im Sommer in New York Premiere feiern, berichtete die „New York Times“ am Freitag unter Berufung auf die Nachlassverwaltung des Musikers. Worum es in dem Musical genau geht und ob die Anschuldigungen Teil des Stücks sein werden, wollten die Produzenten zunächst nicht mitteilen.

Anfang des Jahres hatte die Dokumentation „Leaving Neverland“ für Schlagzeilen gesorgt. In dem umstrittenen Film erheben zwei Männer heftige Missbrauchsvorwürfe gegen den 2009 gestorbenen Musiker. Im Alter von 50 Jahren war Michael Jackson am 25. Juni 2009 durch eine Überdosis des Narkosemittels Propofol gestorben.

(atrie/dpa)