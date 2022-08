„König der Löwen“ ist das erfolgreichste Musical in Hamburg. Seit 2001 wird die Show aufgeführt. Auf der Bühne schlüpfen die 37 Darstellerinnen und Darsteller in 25 verschiedene Tierkostüme und erwecken Stabpuppen, Schattenfiguren und riesige Puppen zum Leben. Erzählt wird die anrührende Geschichte von dem Löwenjungen Simba in der Serengeti Afrikas. Die Musik dazu schrieb Sir Elton John. Spielzeit ist vom 23. August 2022 bis 17. Dezember 2023. Tickets gibt es ab 69,90 Euro.