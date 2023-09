Konzertauftritt in Berlin Warum die Münchner Philharmoniker auf die Bahn sauer sind

Das Konzert beim Musikfest Berlin war grandios, die Münchner Philharmoniker unter Leitung der Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla spielten die Symphonie Nr. 2 von Gustav Mahler so ausgeruht und virtuos, als hätten sie vorher einen entspannten Tag an der Spree verbracht. Indes: Es war anders. Die Münchner kamen mit Pauken und Trompeten zu spät in der Berliner Philharmonie an. Sie waren mit der Bahn angereist.