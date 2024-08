Kritik an Konzertreihe in München Größer, teurer, Adele

Auch Google Maps hat diesen Ort schon entdeckt und markiert. „Adele in Munich“ steht auf der Landkarte – Adele in München. Weit im Osten der Stadt, bei der Messe in Riem, hat sich in den letzten Monaten vieles geändert. Mitten im Niemandsland steht ein riesiges Stadion, ganz allein für die britische Popsängerin aufgebaut, und daneben ein Rummelplatz – die „Adele World“. Im ganzen August gibt die 36-Jährige zehn Konzerte an diesem Ort, die ersten beiden sind an diesem Freitag und Samstag. 74.000 Besucher fasst die Arena. Alles ist hier auf eines ausgerichtet: den Superlativ in diesem in München und Deutschland ohnehin schon sehr umfangreichen Konzertsommer. „Das Ereignis übersteigt alles bisher Dagewesene“, schwärmt der Veranstalter Marek Lieberberg. Die Konzertreihe startet am 2. August.