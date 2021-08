Wirbel um Teodor Currentzis : Der Dirigent, der Salzburg spaltet

Teodor Currentzis, der 1972 in Athen geborene Dirigent. Foto: swr

Salzburg Die Mozart-Aufführungen von Teodor Currentzis polarisieren das Publikum der Festspiele. Auch manche Musikkritiker sind außer sich. Wie immer hilft es, genau hinzuhören.

Unsere Vorstellungen von Sibirien sind leider begrenzt und leben von Klischees und Klagen, an denen die Herren Tschechow und Dostojewski (Literatur), Stalin (Politik) und Ruge (Fernsehen) mitgewirkt haben. Die Mücken. Die Straflager. Die Kälte. Die Unwirtlichkeit. Und die Transsibirische Eisenbahn fährt nur alle zwei Tage.

Sie hält allerdings in Nowosibirsk, und wer aussteigt, betritt eine Oase der Künste. Das kulturelle Leben ist aufgekratzt, Musik verschönt es in besonderem Maße. In Nowosibirsk war 2003 auch der Grieche Teodor Currentzis ausgestiegen, ein paganinihafter Typ als Dirigent, der manches anbrennen lässt, weil er stets auf heißer Flamme kocht. Currentzis kann nicht lauwarm.

info Alle Aufführungen sind in den Mediatheken zu sehen „Don Giovanni“ Die Salzburger Premiere der Mozart-Oper unter Currentzis ist weiterhin bei arte.tv zu sehen. Sinfoniekonzert Werke von Mozart (unter anderem die beiden letzten Sinfonien), von Currentzis dirigiert, sind zu sehen und zu hören in der Mediathek von 3sat.

An Currentzis und sein nervöses Genie glauben längst größere und deutlich westlichere Häuser und Festival, etwa Paris, Zürich, Baden-Baden, Salzburg, das SWR-Orchester Stuttgart und vor allem die Salzburger Festspiele. Den Weg dorthin hat er sich meisterlich gebahnt. Als er vor geraumer Zeit auf CD Mozarts „Requiem“ vorlegte, hielten die Fachleute den Atem an. Klar, das Orchester spielte auf historischen Instrumenten und heißt bis heute MusicAeterna, und der Kammerchor New Siberian Singers klang tatsächlich so gut wie der Monteverdi Choir aus London. Doch das Eigenwillige war schon zu spüren. Vieles war atemberaubend leise, wie Currentzis überhaupt das Extreme liebt. Das „Dies Irae“ war dagegen eine Beschreibung der Welt aus der Sicht des Jüngsten Gerichts.

Für Currentzis, den flammenden Missionar, war Sibirien wichtig, um aus der Abgeschiedenheit heraus die Welt zu entzünden. Er begreift Musiker als Jünger und spricht schon mal vom Wirken „wie in einer Bruderschaft". Sieht man ihn dirigieren, glaubt mancher angesichts seiner suggestiven Art, der Leibhaftige stehe am Pult. Der 1972 in Athen geborene Musiker hatte schon früh eine bipolare Neigung entweder zum Eisigen oder zum Steppenbrand; dass er bei Ilya Musin in St. Petersburg studierte, war kein Zufall – der gilt als das große Schwungrad unter den Dirigierlehrern; Bychkov, Temirkanov und Gergiev waren seine Schüler.

Für Currentzis war Mozarts „Requiem“ kein philologisches Material, dem man sich mit der Lupe nähert. Er stieg hinein in die erste Kyrie-Fuge, als zapfe er eine Starkstromleitung an, und ließ uns die Zentraltonart d-Moll – Mozarts Farbe des Abgrunds – als Nachbeben des „Don Giovanni“ erkennen. Diese Oper hat er nun bei den Salzburger Festspielen dirigiert, weil Missionare wie er halt überall gebraucht werden, und man darf sagen: Salzburg hat er gespalten wie eine Axt den Scheit.

Die einen erkennen in seinem Musizieren die geheime Offenbarung des Teodor, ein priesterliches Wirken von höchster Erkenntnisdurchdringung. Die anderen glauben, er sei ein Scharlatan, ein Hochstapler, der mit Hut und Schaftstiefeln durch Salzburg stapft oder mit Helm per Damenrad mit Korb zur Felsenreitschule fährt, als sei er dessen neuer Boss und werde gleich edle Lipizzaner durch die Wiener-Philharmoniker-Gasse treiben.

Die Wahrheit liegt natürlich in der Mitte. Dass „Don Giovanni“ diesmal beinahe vier Stunden dauert, hat seinen Grund in den teilweise sehr gravitätischen Tempi, die allerdings durchdacht wirken; jeder Takt scheint das Resultat einer spirituellen Sitzung. Die Rezitative, fast improvisatorisch vom Hammerklavier begleitet, sind köstlich. Anderswo klingt es wie Bohren mit schwerem Gerät in Mozarts Goldminen: Kontrabässe klingen unter Currentzis‘ Diktat einfach lauter als andere Bässe. Einmal, zu Don Giovannis Arie, lässt er den Orchestergraben durch Stroboskop-Blitze in eine Art Disco-Licht tauchen. Currentzis‘ Motto: Der DJ bin ich. Langweilig ist das nie.

Die Inszenierung von Romeo Castellucci wirkt daneben wie eine geistvolle Spielerei, die Don Giovanni und Leporello wie Zwillingsbrüder aussehen lässt, einen Konzertflügel vom Schnürboden auf die Bühne krachen lässt und alles in Weichzeichner hüllt: Die Bühne ist befindet sich vollständig hinter einem Gazeschleier. Man sieht dann auch nicht alles, wenn sich Don Giovanni entblättert und auf dem Boden wälzt, während zahllose Salzburgerinnen auf der Bühne ihn als den ewigen und zugleich lokal umtriebigen Verführer betrachten.

Currentzis dirigierte einige Tage später ein Sinfoniekonzert mit Mozart, ebenfalls im Großen Festspielhaus, es gibt den Eingangschor aus „Davide Penitente“ KV 469, die „Maurerische Trauermusik“ KV 477, die g-Moll-Sinfonie KV 550 sowie die „Jupiter-Sinfonie“ C-Dur KV 551. Im Routenplaner dieses Abends stand: von der Finsternis ins Licht. Ein Kritiker, von Currentzis offenbar ordentlich benebelt, gab zu Protokoll, dass diese g-Moll-Sinfonie kaum jemals lauter als mezzoforte geklungen habe. Dann folgte sein Hammer-Resümee: „Das hat man so noch nicht gehört.“ Ich fand es ganz normal laut, es waren mehr als genug Kracher drin.

Derzeit tritt die deutschsprachige Musikkritik bei ihm allerdings das Gaspedal durch. Im „Spiegel“ wurde Currentzis soeben „Mozart-Zerstörer“ genannt, die „FAZ“ weilte angeblich dem „schamlosen Egotrip" eines Dirigenten bei, der alle Insignien eines „Sektenführers" und „Egomanen" trage. All diese Kollegen haben vermutlich nicht Currentzis‘ Neuaufnahme von Beethovens Siebter gehört, die eben keinen wütenden Retro-Historismus bietet, sondern eine Aktualisierung aus stilistischer Informiertheit: Dieser Beethoven ist leicht, charmant, gewiss unbeugsam, aber nie despotisch.

Bereits die langsame Einleitung setzt ihre Akzente keinesfalls wie oberlehrerhafte Ausrufezeichen, nicht wie Boten des Zorns, sondern als atmende Gebilde, die sich im Moment des Entstehens gleich verändern, stets zu Schwingungen bereit. Schöner, geistreicher und unmissverständlicher kann man Beethoven derzeit vermutlich nicht spielen.