Von der Boygroup Astro K-Pop-Star Moonbin im Alter von 25 Jahren gestorben

Seoul · Der südkoreanische Sänger wurde am Mittwoch leblos in seiner Wohnung in Seoul aufgefunden, wie sein Musiklabel Fantagio mitteilte. Angaben zur Todesursache wurden in der Mitteilung nicht gemacht.

20.04.2023, 08:54 Uhr

Moonbin habe „unerwartet unsere Welt verlassen und ist zu einem Stern am Himmel geworden“, schrieb Fantagio im Onlinedienst Twitter. Der 25-Jährige war Mitglied der Boygroup Astro und gehörte auch einer Gruppe mit dem Namen Moonbin & Sanha an. Er hatte als Tänzer und Model gearbeitet, bevor er im Jahr 2016 mit Astro debütierte. Mehrere andere junge K-Pop-Stars waren in den vergangenen Jahren gestorben, in mehreren Fällen wurde Suizid als Ursache genannt oder vermutet. So nahm sich etwa im Jahr 2017 der 27-jährige Frontmann der Boyband Shinee, Kim Jong Hyun, das Leben. 2019 starb die 25-jährige Sängerin Sulli, die Mobbing im Internet ausgesetzt gewesen war. K-Pop-Musiker werden von Agenturen meist bereits als Teenager ausgewählt und für die Karriere ausgebildet. Dabei werden sie einem harten und strikt reglementierten Training in Musik und Tanz unterzogen.

(aku/AFP)