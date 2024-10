„Moon Music“ Das neue Coldplay-Album ist eine große Kitsch-Oper

Und der tut sich auf Platte allzu selten auf. Dass Sänger Chris Martin in der vergangenen Woche ankündigte, es werde nur noch zwei weitere Alben seiner Gruppe geben, dürfte auch damit zu tun haben, dass Coldplay-Songs so leicht auszurechnen sind, dass sie künftig per KI generiert werden können. Zum Beispiel die Texte. „I’ll be back on my feet again / Cause I am a mountain“, singt Chris Martin. Klingt wie ein Wandtattoo bei der Yoga-Studio-Neueröffnung. Oder: „We fell in love in the summer / We saw the sunshine, too.“ Man denkt sogleich an andere Pop-Klischees und dichtet unwillkürlich auf eigene Faust weiter: …and the we were dancing naked in the rain from dusk till dawn. Oder: „We play for someone to come and show me the way / And for some shelter and records to play.“ Das ist fast schon wieder gut, vor allem der Wunsch nach den Platten. An diesen Texten haben übrigens bis zu elf Menschen gearbeitet.