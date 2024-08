Konzert in Monheim Mehr als 1000 Menschen begrüßen Kiewer Symphoniker

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine vor rund zweieinhalb Jahren befindet sich das Symphonieorchester Kiew auf Auslandstournee. Nun haben die Musiker eine neue Heimat auf Zeit gefunden – in Düsseldorfs Nachbarstadt Monheim. Seit einigen Tagen leben die rund 70 aktiven Musikerinnen und Musikern aus dem Orchester in der Stadt am Rhein. Am Donnerstagabend stellten sich die Symphoniker nun im Rahmen eines Picknick-Konzertes vor.