Jazzfestival mit 200 Musikern Das Moers Festival feiert das Werk von György Ligeti

Das Moers Festival hat am Pfingstwochenende die Türen nach „Kylwiria“ aufgestoßen. György Ligeti, der dieses utopische Land mit eigener Sprache, Grammatik und sozialer Ordnung in seiner Kindheit erfand, wäre am Sonntag 100 Jahre alt geworden. Das Jazzfest in Moers widmete dem ungarischen Komponisten ein großes Geburtstagsspecial. Im Mittelpunkt standen musikalische Begegnungen mit seinem Sohn Lukas, die Aufführung des berühmten Chorwerks „Lux Aeterna“ und eine Uraufführung. Festivalleiter Tim Isfort hatte diese Auftragskomposition gleich an sechs Musiker vergeben: Nate Wooley, Lucia Kilger, Vassos Nicolaou, Theresia Philipp, André O. Möller und Carolin Pook ließen sich von Ligetis Werk zu „Music from Kylwiria“ inspirieren und schufen begleitet vom Kollektiv ColLAB Cologne, das mit Studierenden der Hochschule für Musik und Tanz besetzt ist, eine berauschende Klanglandschaft. Die Leitung hatte Susanne Blumenthal.