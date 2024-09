Erste Tournee seit einem Jahrzehnt Moby dankt Düsseldorf für die Musik von Kraftwerk und DAF

Vor der letzten Zugabe steht Moby alleine auf der Bühne und erzählt eine Geschichte. 1992 sei er bei einem Rave mit DJ Hell, Sven Väth und Westbam hier in der Nähe gewesen, sagt er, und da habe jemand ein Stück gespielt, das bei 150 Beats Per Minute begann und auf 180 BPM beschleunigt worden sei. Auf dem Heimflug nach New York habe er gedacht: Warum da aufhören? Und dann startet er einen Titel, der so herrlich schnell ist und so schön brutal, dass man ahnt, man wird in der kommenden Nacht schlecht in den Schlaf finden. Moby verharrt mit ausgebreiteten Armen und nimmt die akustischen Hiebe entgegen, und wäre er aus Glas oder Eis, würde er in tausend Teile zersplittern.