Mister Hitparade Dieter Thomas Heck ist tot

Berlin Er prägte eine ganze Generation: Dieter Thomas Heck war eines der letzten Showmaster-Urgesteine im deutschen Fernsehen. Jetzt ist „Mister Hitparade“ und der „Schnellsprecher der Nation“ im Alter von 80 Jahren gestorben.

Geboren wurde Heck am 29. Dezember 1937 in Flensburg. Sein Berufsleben begann 1957 in Hamburg. Dort arbeitete er vier Jahre lang als Autoverkäufer, was er im Rückblick als gute Schule für seine spätere Showmaster-Tätigkeit bezeichnete. 1961 wurde er in der Fernseh-Nachwuchssendung „Toi-toi-toi“ von Peter Frankenfeld als Sänger entdeckt. Er begann im gleichen Jahr beim damaligen Südwestfunk (SWF) in Baden-Baden als Sprecher und arbeitete bei Radio Luxemburg als Disc-Jockey, an der Seite des damals ebenfalls nach oben strebenden Frank Elstner.