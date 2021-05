Die Stimme von Milli Vanilli : John Davis ist tot

Fürth John Davis war einer derjenigen, die tatsächlich hinter dem musikalischen Welterfolg von Milli Vanilli standen. Nun ist der Sänger im Alter von 66 Jahren gestorben. Er blieb seiner fränkischen Heimat bis zuletzt verbunden.

Er war eine der wahren Stimmen des Pop-Duos Milli Vanilli: John Davis ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Seine Tochter schrieb auf John Davis' Facebook-Seite, dass der Sänger am Montagabend an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sei. John Davis lebte zuletzt im Landkreis Fürth. Am Mittwoch bestätigte seine Tochter auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur den Tod ihres Vaters.