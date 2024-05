“Millennial Punk“ in der ARD Diese Serie zeigt: Punk ist definitiv nicht tot

In der Mediathek der ARD gibt es eine Doku-Serie, die vom Punk erzählt, und wer nun denkt, oh je, darüber wurde doch schon so viel gesagt, der sei ermahnt, denn das ist nun etwas Anderes, etwas Neues: Es geht um den Punk der zweiten Generation. Im Mittelpunkt von „Millennial Punk“ stehen jene, die zwischen 1980 und 1999 geboren wurden. Persönlichkeiten also, die auf der Schwelle zwischen analogem und digitalem Zeitalter aufwuchsen. Wie interpretieren diese Menschen eine alte Jugendkultur? Warum fühlen sie sich von ihr angezogen? Und: Wie definieren sie Punk?