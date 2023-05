„M72 World Tour“ Metallica begeistern beim Auftakt des Hamburger Doppelpacks

Die Auftritte in der Hansestadt sind die einzigen beiden Deutschland-Konzerte von Metallica in diesem Jahr, 2024 gastiert das Quartett dann am 24. und 26. Mai in München. Losgegangen war die Welttour mit dem Titel „M72 World Tour“ Ende April in Amsterdam. Mit ihrer Platte „72 Seasons“ war der US-Band kurz zuvor ihr zehntes Nummer-eins-Album in Deutschland gelungen.