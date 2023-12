75. Geburtstag Marius Müller-Westernhagen ist wieder der Alte

Ein Jahrzehnt lang ging das gut, die Albenverkäufe und Zuschauer ließen sich nur noch in Millionen zählen. Aber dann reichte es dem Düsseldorfer, der sich auch in Berlin und New York zuhause fühlt. „Nie wieder Stadion“, erklärte er am Ende der Tour zu „Radio Maria“ 1998, ließ auch ein Ende des Live-Tourens überhaupt anklingen. Doch das geht für einen, der Rock `n’ Roll im Blut hat, natürlich nicht.