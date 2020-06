Pfefferminz-Experiment : Westernhagen hält Konzerte in diesem Jahr für „unrealistisch“

Westernhagen hält Konzerte in diesem Jahr für „unrealistisch“

Düsseldorf Wird Marius Müller-Westernhagen sein „Pfefferminz-Experiment“ auf die Bühne bringen oder nicht? Genau weiß es niemand. Unterdessen hat der Musiker eine ganz andere Botschaft an seine Fans.

41 Jahre nach der Veröffentlichung seines großen Durchbruchs hat Marius Müller-Westernhagen das Album „Mit Pfefferminz bin ich Dein Prinz“ erneut aufgenommen. „Das Pfefferminz-Experiment“ erschien Ende 2019, und eigentlich stand dieser Tage eine Tour an. Dann kam das Coronavirus. Allerorten streichen Veranstalter Konzerte oder verschieben sie, manchmal fließen die Informationen nur spärlich. Nun meldet sich der Musiker auf seiner Facebook-Seite zu Wort.

„Ich halte es für eindeutig unrealistisch, dass in diesem Jahr irgendein Konzert, bei dem so viele Menschen zusammenkämen, durchgeführt werden kann“, so Westernhagen. Er würde nicht damit leben können, wenn sich Fans dabei mit dem Coronavirus ansteckten und womöglich ihr Leben ließen.