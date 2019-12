„All I Want for Christmas Is You“ : Mariah Careys Christmas-Song 25 Jahre nach Veröffentlichung Nummer 1

Die Sängerin Mariah Carey (Archivfoto). Foto: AP/Kamran Jebreili

Berlin 25 Jahre nach Erscheinen hat es Mariah Careys Weihnachtssong „All I Want for Christmas Is You“ an die Spitze der US-amerikanischen Billboard-Charts geschafft. Es ist der erste Weihnachtssong an der Spitze der Charts seit 61 Jahren.

Das teilte Billboard am Montag mit. 1958 stand das Chipmunks-Lied „The Chimpunks Song“ auf Platz 1. Zugleich ist es Mariah Careys 19. Nummer-1-Hit. Sie liegt damit nur noch ein Lied hinter den Beatles.

.@MariahCarey's 1994 carol #AllIWantForChristmasIsYou officially crowns the #Hot100 for the first time! 👑👏 https://t.co/13PkJ6j4vv — billboard (@billboard) December 16, 2019

Mariah Carey teilte ihre Freude über das frühe Weihnachtsgeschenk bei Twitter: „Wir haben es geschafft“, schrieb die 49-Jährige. Den Post versah sie unter anderem mit einem weinenden Smiley und einem Weihnachtsbaum-Emoji. Ihre Fans freuten sich mit ihr: Ihr Tweet sammelte innerhalb kurzer Zeit fast eine Viertel Millionen Likes. Mariah Carey veröffentlichte „All I Want for Christmas Is You“ im Jahr 1994. In dem Jahr schaffte es das Lied laut Billboard auf Platz 12 der Radio-Charts. Da es nicht als Single herauskam, schaffte es damals nicht in die Hot 100. Die beste Platzierung gab es 2018 – der Song erreichte Platz 3.

