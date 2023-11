Konzert in Köln Madonna lässt Fans anderthalb Stunden warten

Als Madonna 30 Minuten nach der avisierten Zeit immer noch nicht auftaucht, beginnen einige zu pfeifen. Was aber auch daran liegen könnte, dass LED-Schriftbänder an den Rängen auf den Lokführerstreik hinweisen: Das mit der Rückfahrt wird wohl knifflig. Nach einer Stunde ohne Superstar ist die Stimmung in der Halle dann wieder größtenteils heiter, was will man auch machen. Madonna ist halt die letzte Diva, heißt es, sie spiele nach ihren eigenen Regeln, sagt jemand, und das sei im Zeitalter der in professionelle Zeitpläne gepressten Konzerte sogar irgendwie Punk. Bald stimmen manche „Viva Colonia“ an, es gibt „Ma-Don-Na“-Chöre, und als man sich gerade fragt, warum niemand auf den Gedanken kommt, „Pri-Ma-Don-Na“ zu singen, geht das Licht aus. Anderthalb Stunden nach der offiziellen Anfangszeit.