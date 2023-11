Konzert in Köln Madonna lässt Fans anderthalb Stunden warten

Madonna erzählt ihr Leben, sie beginnt 1978, als sie nach New York kam, sie blendet Bilder von früher ein, Zeitungsausschnitte und ikonische Kostüme. „Holiday“ lässt sie in „I Want Your Love“ von Chic übergehen, die Discokugel ersetzt die Sonne, dann lässt sich ein Tänzer theatralisch fallen, und Madonna breitet ihren Umhang über seinen Körper. Das Lied mündet in „Live To Tell“, das sie als klingendes Totengedächtnis inszeniert, bei dem die Fotos der Aids-Opfer Keith Haring, Robert Mapplethorpe und Freddie Mercury wie Segel aufgespannt werden. In einem Glaskasten, der auch ein Sarg sein könnte, sinkt sie in die Unterwelt. Wesen in schwarzen Kutten begrüßen sie. Im Hintergrund tanzen Bodys mit SM-Masken vor Kreuzen, und natürlich kommt nun „Like A Prayer“. Das folgende „Erotica“ beendet sie im Bett, eine Doppelgängerin intensiv umarmend, die den berühmten und von Jean Paul Gaultier entworfenen Cone Bra trägt.