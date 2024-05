1,6 Millionen Besucher Madonna gibt größtes Konzert ihrer Karriere in Brasilien

Madonna hat an der Copacabana in Rio de Janeiro ein kostenloses Konzert gegeben. Dabei wurde der riesige Sandabschnitt der brasilianischen Stadt am Samstagabend (Ortszeit) zu einer großen Tanzfläche mit zahlreichen Fans der Popsängerin. Der Auftritt war die letzte Show der „Celebration Tour“ Madonnas, die im Oktober in London begann.