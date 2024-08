US-Superstar in Italien Madonna feiert 66. Geburtstag in Pompeji

Madonnas Besuch an den Ausgrabungsstätten werde am Freitagabend stattfinden und rein kultureller Natur sein, sagte Di Bari. „Sie liebt Pompeji und den archäologischen Park und kann es kaum erwarten zu kommen“, sagte er. Die Sängerin, deren Familie aus den italienischen Abruzzen stammt, hält sich seit einigen Tagen in Italien auf, laut Medienberichten als Gast der Designer Domenico Dolce und Stefano Gabbana. Am Dienstagabend wurde sie bei einem Abendspaziergang im Ferienort Portofino gefilmt. Später aß sie mit zwei Töchtern und ihrem Gefolge in einem Restaurant.