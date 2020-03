Das Metronom ein Quälgeist? : Sein letzter Wille

Wien Ludwig van Beethoven hat als erster großer Komponist viele wichtige Werke mit Metronomzahlen versehen. Heute fluchen junge Künstler nur noch, wenn sie den Tick-tack-tick-tack-Kasten hören. Eine Ehrenrettung eines ungeliebten Geräts.

Im Barock brauchte dieses Gerät kein Mensch. Musikstücke kamen – wie in Bachs Orchestersuiten – oft als Tänze daher, deren Tempo jeder im Kopf und im Bein hatte. Jetzt aber war späte Klassik, die Literatur hatte Sturm und Drang erlebt, die Französische Revolution alte Ordnungen auf den Kopf gestellt, die Musik wurde zunehmend persönlich, und Ludwig van Beethoven notierte für den dritten Satz der „Hammerklaviersonate“ eine vieldeutige Überschrift: „Adagio sostenuto, Appassionato e con molto sentimento“. Was bedeutete das? Wie schnell oder langsam sollte man das spielen?

Den Komponisten Beethoven wurmte diese Interpretationsunsicherheit, weil sie dem Musiker eine unerwünschte Deutungshoheit über das Tempo einräumte. Doch Rettung nahte – in Gestalt des von Johann Nepomuk Mälzel in Umlauf gebrachten Metronoms.

Diskutiert wird auch über Geltungsbereich und -dauer einer Richtgeschwindigkeit. Die Kanoniker glauben, die Metronomangabe sei der Imperativ bereits für den ersten und alle folgenden Takte eines Satzes. Andere vermuten, Beethoven habe das mittlere Tempo gemeint, was Schwankungen zu beiden Seiten der Temposkala gestattete. Ein Freibrief für Geruhsamkeit war keine dieser Lesarten: Der Pianist und Komponist Carl Czerny, der mit Beethoven vertraut war, schrieb noch 1842 über den Kopfsatz der „Hammerklaviersonate“: „Die Hauptschwierigkeit liegt im vom Autor vorgezeichneten ungemein schnellen und feurigen Tempo.“ Der Komponist selbst hatte die Tempovorschrift pragmatisch erläutert: Sie gelte als Richtschnur vor allem für die ersten Takte und den Gesamtcharakter des Satzes, aber nicht durchgehend, „denn die Empfindung hat auch ihren Takt“. Das bedeutete: Am Anfang wurde das Tempo kalibriert, durchboxen musste man es nicht.

Ohne Zweifel war für Beethoven das Tempo die wichtigste Kategorie bei der Interpretation. Wo immer eines seiner Werke gespielt wurde, erkundigte er sich später danach. Dabei erlebte der Komponist auch die Irritationen, die das Metronom bei Musikern auslöste: Wo am Pendel las man ab – über oder unter dem Gewicht? Welche Auswirkungen hatte es, wenn man die Mechanik nicht pflegte? Musste man sie ölen? Und womit? Und wie schnell ging ein Metronom kaputt? Das beliebteste Argument gegen Beethovens Exemplar ist bis heute die Annahme, dass es defekt war. Dagegen spricht die logische Systematik, die in allen seinen Tempowerten herrscht. Mag aber sein, dass der taube Beethoven das eine oder andere Tempo in seiner Vorstellung schneller empfand, als es realistisch war. Oder träumte er visionär von Zeiten, in denen Musiker jedes Tempo spielen konnten?