„Loveless“ in neuer Edition : Das Meisterwerk von My Bloody Valentine

Überzogene Produktionskosten, Nervenzusammenbrüche, Tinnitus: Die britische Band veröffentlichte 1991 ein extremes Album. Nun kommt es noch einmal heraus, und es ist noch immer wunderschön.

Die britische Band My Bloody Valentine veröffentlichte ihr Meisterwerk 1991, und es ranken sich so viele Mythen um die Produktion dieser Songs, dass wohl selbst die Beteiligten nicht mehr sagen können, was die Wahrheit ist. Das Plattenlabel Creation jedenfalls, das damals die Creme des englischen Indie-Pops unter Vertrags hatte, setzte für die Aufnahmen fünf Tage im Studio an. Es wurden schließlich zwei Jahre daraus, mit 19 Studiowechseln, mehreren Nervenzusammenbrüchen und angeblich 250.000 Pfund Kosten, die das Label in den Ruin getrieben hätten, wenn Creation mit Oasis dann nicht noch der Millionen-Erfolg gelungen wäre.