Online-Live-Konzert : Justin Bieber kündigt Sylvester-Auftritt an

Los Angeles Der kanadische Popstar will „etwas Kleines“ am 31. Dezember machen. Der Live-Auftritt soll über eine Website im Internet übertragen werden.

Der kanadischen Popstar Justin Bieber („Sorry“) will seine Fans an Silvester mit einem Live-Auftritt unterhalten. Er mache „etwas Kleines“ zusammen mit T-Mobile am 31. Dezember, schrieb der 26-Jährige am Montag in seinen sozialen Medien. Der Sänger verlinkte eine Webseite für das geplante Konzert in Zusammenarbeit mit der Telekom-Tochter T-Mobile US.