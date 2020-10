Versteigerung für 20 Millionen Euro? : Londons Opernhaus verkauft teures Hockney-Gemälde

London Seine finanziellen Nöte will das Royal Opera House in London durch einen Verkauf eines Bildes lindern, das der weltberühmte Maler David Hockney vom langjährigen Intendanten David Webster gemalt hat.

Dieses Bild von ihm wurde weltberühmt: Sein „Portrait of an Artist“ (das mit dem legendären Swimmingpool, dem jungen Mann und der Schwimmerin) erzielte 2018 auf einer Auktion einen Verkaufspreis von 90,3 Millionen US-Dollar. Damals war es das teuerste Bild eines lebenden Künstlers überhaupt.

Jetzt hat sich das Londoner Royal Opera House (ROH) in Covent Garden erinnert, dass es auch noch einen Hockney in seinen Räumen hängen hat – und das Bild in Corona-Zeiten, da es selbst einem königlichen Opernhaus dramatisch an Geld mangelt, zur Disposition gestellt. Wie die britische Zeitung "The Guardian" meldet, soll das Gemälde bis zu 18 Millionen Pfund (knapp 20 Millionen Euro) wert sein und vom Auktionshaus Christie's noch im Oktober verkauft werden. Es stammt aus den 1970er Jahren und zeigt den langjährigen Intendanten Sir David Webster in gelassen sitzender Pose vor einer Vase mit Tulpen.