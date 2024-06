„Changing of the Guard (Taylor's Version)“ Royale Musikband spielt Swift-Hit zum Wachwechsel

In London gibt es - wie in anderen britischen Städten, in denen Swift bereits auftrat - besondere Events zu Ehren des Superstars. So wurde eine Taylor-Karte der „Tube“, der Londoner U-Bahn, veröffentlicht: Dort ist jede Linie nach einem anderen Album benannt und in den passenden Farben gezeichnet. Stationen sind nach Liedern wie „I Knew You Were Trouble“ und „All Too Well“ benannt. Edelsteine weisen auf Orte mit Verbindungen zum Popstar hin.