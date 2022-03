Lollapalooza in Berlin : Das ist das Line-Up des Festivals

Lollapalooza in Berlin

Berlin Zweimal sorgte Corona für leere Bühnen auf dem Olympiagelände. In diesem Jahr aber ist das Lollapalooza Berlin zurück. Das Line-Up des Festivals dürfte wieder für Gesprächsstoff sorgen.

Nach zwei Jahren coronabedingten Ausfalls meldet sich das Lollapalooza in Berlin zurück. Für seine sechste Ausgabe am 24. und 25. September gab das Festival am Mittwoch drei Bands aus Deutschland als Headliner bekannt.