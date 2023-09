„Deutschlands verrücktes Partyfestival“ „Loco Beach“ feiert 2024 Premiere am Nürburgring

Nürburg/Düsseldorf · Das Musikfestival „Loco Beach“ feiert 2024 am Nürburgring seine Premiere und will direkt Deutschlands verrücktes Partyfestival werden. Hier lesen Sie alles, was Sie zu dem neuen Festival wissen müssen.

27.09.2023, 16:02 Uhr

Unter anderem Mia Julia und Die Atzen wurden bereits für das Partyfestival „Loco Beach“ am Nürburgring angekündigt. Foto: Ultimate X GmbH

Einer neuer Stern geht auf am deutschen Festival-Himmel. Im nächsten Jahr soll am Nürburgring mit dem „Loco Beach"-Festival das „verrückteste Partyfestival Deutschlands" an den Start gehen, das behaupten jedenfalls seine Veranstalter. Mia Julia, Die Atzen, Alexander Marcus und Pietro Lombardi wurden unter anderem bereits als Künstler angekündigt. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen, die Sie über das Festival wissen müssen. Wann und wo findet „Loco Beach" statt? Das „Loco Beach"-Festival findet vom 22. bis zum 25. August 2024 in der Müllenbachschleife des Nürburgrings statt. Wie teuer ist „Loco Beach" und ab wann sind die Tickets erhältlich? Der Ticketvorverkauf für das Festival ist bereits gestartet. Karten für das gesamte Wochenende ohne Camping zum „Early Flamingo Preis" gibt es bereits ab 99 Euro. Das günstigste Ticket inklusive Campingmöglichkeit kostet 149,98 Euro. Wer gerne etwas luxuriöser campen möchte, freut sich sicherlich über die Comfort-Camping- oder die Deluxe Camping-Option. Comfort-Camping-Tickets für ein Vierer-Zelt und vier VIP-Tickets kosten 449,99 Euro pro Person, für das Deluxe-Camping zu zweit und zwei VIP-Tickets werden 474,99 Euro pro Person fällig. Welche Musiker treten beim „Loco Beach" auf? Vier Headliner der Mainstage werden noch geheim gehalten und erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Das sind alle Musiker, die bereits angekündigt wurden: Mainstage : Mehnersmoos, Luca Dante Spadafora & Niklas Dee, Alexander Marcus, Mia Julia, HBz, Harris & Ford, Die Atzen, Pietro Lombardi, Pazoo

: Charly Lownoise, Talla 2XLC, Brooklyn Bounce DJ, Jam-El-Mar, Special D., DJ Dean, DJ Yanny, Kate Bazz Poolstage @ Loco Village: Johannes Spaniol, Jey Aux Platines, BIG TIM, Sunset Project Was ist das Besondere am „Local Beach“-Festival? „Bunt, schrill und laut“ laut soll es werden, jedenfalls wenn es nach den Veranstaltern geht. „Loco Beach“ soll der „verrückteste Ort der Welt werden“. Der Campingplatz „Loco Village“ werde deshalb nicht nur reiner Schlafplatz für die Übernachtungsgäste, sondern ein „exklusiver Fun & Activitypark“ für Erwachsene, inklusive Ninja-Warrior-Parcours, Wellenreitsimulator und Open-Air-Lasertag Anlage.

