Fotos Lionel Richie – seine Ausnahmekarriere in Bildern

In seiner Karriere erhielt Richie vier Grammys: Für das Lied „Truly“ im Jahr 1983. Für das Album „Can`t slow down“ im Jahr 1985 erhielt er eine weitere Auszeichnung, im selben Jahr wurde er zudem als Produzent des Jahres mit einem Grammy geehrt. 1986 hat Richie den vierten Grammy seiner Karriere für das Lied „We are the World“ bekommen. 1986 wurde der Soulsänger außerdem mit einen Oscar für „Say you, say Me“ geehrt.

Foto: Richie bei der Krönung von König Charles 2023.